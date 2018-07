Demokraadid tahavad panna Trumpi tõlki rääkima

Eksperdid hoiatavad siiski, et kui tõlki sunnitakse avaldama maailma juhtide vahel toimunud konfidentsiaalse vestluse detaile, looks see ohtliku pretsedendi Ameerika tuleviku jaoks.

«Seda pole Ameerika ajaloos kunagi juhtunud,» ütles Harry Obst, kes töötas tõlgina seitsme presidendi jaoks. «Ja kui seda pole 200 aasta jooksul juhtunud, siis on selleks hea põhjus.»

Ajendatud Trumpi pretsedenditust käitumisest

Üha kasvav arv demokraate nõuab, et tõlk Marina Gross kutsutaks rääkima kongressikomiteele, mida ta kuulis pealt Trumpi ja Putini kohtumise ajal. Samuti nõutakse, et Gross annaks üle kõik märkmed, mida ta tegi esmaspäeval kahetunnise neljasilmavestluse ajal Helsingis.

«Võib olla pretsedenditu sundida kohtu abil tõlki avaldama presidendi ja mõne muu riigijuhi kohtumise üksikasju, aga Trumpi tegevusele pole mingit pretsedenti viisil, kuidas see kahjustab meie riiklikku julgeolekut,» ütles demokraatide hulka kuuluv USA Esindajatekoja saadik Bill Pascrell Jr.

Ta lisas, et Ameerika avalikkus peab teadma, kui Trump tegi mingeid vastutulekuid, avaldas riiklikke saladusi või proovis presidendiameti pealt isiklikku kasu lõigata.

«Ainus viis selle küsimusele vastus saada on sundida Ameerika tõlki avalikkuse ees tunnistust andma,» ütles ta.

Presidendid võtavad kohtumistele kaasa riigi heaks töötavad tõlgid, et nende sõnad saaksid täpselt edasi antud. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Tõlgid: see on eetikakoodeksi rikkumine

Samamoodi kui arstidel või preestritel, on tõlkidel eetikakoodeks, mis näeb ette, et kogu konfidentsiaalne teave, mida nad saavad oma töökohustuste täitmisel, ka jääb salajaseks, ütles Stephanie van Reigesberg, kes töötas USA välisministeeriumis tõlgina 32 aastat.

Marina Gross on kõrgetasemeline ja austatud tõlk. Ta töötab välisministeeriumis, mis pakub tõlke Valgele Majale.

Helsingis viibisid Trumpi ja Putini kohtumise juures üksnes Gross ja Putini enda tõlk.

Trumpi häma kohtumise kohta

Kogu nädala on USAs möllanud kriitikatorm mõlemast leerist pärast seda, kui Trump kiitis takka Putini väidetele, et Venemaal polnud USA 2016. aasta presidendivalimistega mingit pistmist. Selle väite on kahtluse alla pannud kõik USA luureorganisatsioonid. Kuigi Trump on nüüdseks jõudnud teatada, et ta eksis Helsingis sõnade valikul, ei ole see pehmendanud turmtuld, mis on tema käitumisele osaks langenunud.

Olukorras, kus presidendi administratsioon esitab vastuolulist ja ümmargust informatsiooni Trumpi ja Putini kohtumise kohta, nõuavad demokraadid, et nad saaksid täpsemat teavet, milliseid lubadusi Trump Putinile andis.

Senaator Jeanne Shaheen palus Senati välissuhete komiteed kutsuda Gross ärakuulamisele, et kindlaks teha, mida USA nimel Putinile lubati.

Senaator Jeanne Shaheen. FOTO: Zach Gibson / AFP

Esindaja Adam Schiff, kes on alamkoja luurekomitee tippdemokraat, tegi neljapäevasel ettepaneku esitada Grossile kohtukutse tunnistamiseks. Selle katse blokeerisid komitee vabariiklased. Schiff nõustus, et tegu on erakordse abinõuga, mida on aga vaja käiku lasta presidendi tegevuse tõttu.

Vabariiklased tahavad näha märkmeid

Vabariiklaste hulka kuuluv senaator Jeff Flake ütles ajakirjanikele, et ta ei toeta demokraatide katseid saata Grossile kohtukutse, aga nõustub vajadusega saada ülevaade Grossi märkmetest.

Samuti vabariiklane senaator Bob Corker, kes on Senati välissuhete komitee esimees, ütles, et ta kaalub, milliseid tagajärgi oleks märkmete avaldamise küsimisel. «Kas siis tulevikus üldse lubataks märkmeid teha, kui me hakkaksime pihta sellise tegevusega?» küsis ta.