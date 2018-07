Prindi ise oma relv: uus reaalsus Ameerikas, seaduslik

Wilsoni hädad USA õigussüsteemiga algasid 2013. aastal, kui ta laadis üles maailma esimese virtuaalse õpetuse 3D-prinditud relvade tegemiseks. Selleks oli «The Liberator» ehk vabastaja - ühelasuline püstol, mis koosneb valdavalt plastikust.

Mõni päev hiljem klassifitseerisid USA võimud tema joonised kui rahvusvahelise ekspordiseaduse rikkumise. Nad ähvardasid Wilsonit trahvi ja vanglakaristusega, kui ta oma jooniseid ei eemalda. Wilson ei olnud valitsuse otsusega nõus ja alustas nende vastu kohtuteed.

Wilson kaebas välisministeeriumi kohtusse alusel, et riik oli rikkunud tema õigust sõnavabadusele, kui nad käskisid joonised maha võtta. Kuigi Ülemkohus keeldus tema kaasust arutamast, jõudis välisministeerium eelmisel nädalal ootamatule otsusele võtta vastu kohtuväline kokkulepe ja tasuda Wilsoni kohtukulud, mis ulatusid peaaegu 35 000 euroni.

See otsus andis Wilsonile ja tema ettevõttele Defense Distributed õiguse selle aasta 1. augustist vabalt avaldada 3D-prinditud tulirelvade jooniseid.

Ühelasuline püstol "The Liberator" ehk vabastaja. FOTO: Robert MacPherson / AFP

Võimatu kontrollida

Kuna 3D-printimise tehnoloogia kasutamisele ei eelne taustakontrolli ja relvadel pole seerianumbreid, pole valitsusel mingeid võimalusi jälgida või reguleerida uute relvade tootmist. Wilson ise kirjeldas oma võitu kui Ameerika relvakontrolli surma.

Wilson näeb ennast kui virtuaalmaailma anarhismi eestvõitlejat. Selle positiivse näitena toob ta välja Bitcoini ja WikiLeaksi, mis on tõrjunud valitsuste kaitseid nende tegevust reguleerida. Wilson tegutseb küberpunkti aktivismis, mis kasutab tehnoloogiat kui võitlusvahendit valitsuste vastu ja sotsiaalsete muutuste toojat.

Õiguskaitseorganid ja relvakontrolli toetajad näevad Wilsoni plaanides sarnasusi nn kummitusrelvadele. Need on ise kokkupandavad komplektid relvaosadest, mille ostjad saavad kokku panna ilma seerianumbriteta. Selliste relvade kasutamist on valitsustel peaaegu võimatu jälgida. Wilson müüb kummitusrelvade komplekte oma teise ettevõtte, Ghost Gunners alt.

«Viis või kümme aastat tagasi panid selliseid relvi kokku ainult üksikud huvilised,» ütles relvakontrolli huvirühma Giffords poliitikanõunik David Chipman. «Nüüd on hakanud kummitusrelvi kasutama kriminaalid, kuna see pakub võimalust minna mööda relvaregulatsioonidest. Mul on kerge ette kujutada, et inimesed hakkavad kasutama relvade printimist kui võimalust seadustest mööda hiilida.»

Tehnoloogia puudujäägid

Veel jääb plastikust prinditud relvade kvaliteet alla traditsioonilisele tulirelvade valmistamise tehnoloogiale, mida kasutavad tööstustettevõtted. Peamiselt on selle põhjuseks 3D-printimiseks kasutatava materjali madalam kvaliteet. Aga relvi saab kasutada.

3D-prinditud relvad peavad sisaldama natuke metalli, et neid oleks võimalik detektoritega tuvastada. Samuti on printimistehnoloogia veel kõrge hinnaga ja üksik printer võib maksma minna 4000 kuni pool miljonit eurot. Mida kõrgem hind, seda kvaliteetsem on valmistoode. Küll aga ennustatakse tehnoloogia hinna langemist, mida rohkem hakatakse 3D-printimist kasutama.

Pärast 1. augustit on võimalik Wilsoni kodulehelt alla laadida mitme relva joonised, mille hulka kuuluvad nii poolautomaatne vintpüss AR-15, automaatrelv VZ.58 ja 1911 püstol.