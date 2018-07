Üleöö usu leidnud Tartu nunn alustas esoteerikast  

Miks lähevad inimesed 21. sajandil kloostrisse elama? Kas ikka veel arvab keegi, et Jumal on olemas ja nõuab säärast pühendumist? Mis neil viga on? Neile küsimustele vastamiseks alustab Arter lugude sarjaga «Kloostrielu». Esimene lugu räägib õde Veronikast, kes ilmalikus elus oli farmatseut ja unistas suurest perest, nüüd aga teenib Jumalat Tartus ja tema pereks on usuõed.