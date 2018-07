Perekonnal lubati alles jätta Van Gogh' «Tähistaevaga» maja

Nimelt katsid Nancy Nemhause ja Lubomir Jastrzebski oma kodumaja aia «Tähistaevast» inspireeritud kujutistega. Neil oli mure oma täiskasvanud autistliku poja pärast, kes võis ära eksida. Perekond lootis, et nii silmatorkavat maja teavad kõik ümberkaudsed, kes oskaksid siis poega koju juhatada.

Pärast seda, kui linnaametnikud neid teavitasid, et aed peab sobima maja seintega, laiendasid nad teost ja värvisid kogu kahekorruselise elamu sinise-kollasekirjuks.

Mount Dora ametnikud jõudsid järeldusele, et eresinine taust ja kollased tähed on võrdväärsed ärisildiga. Seetõttu oli perekond rikkunud linna märgiseadust. Nad käskisid perel kunstiteose kinni katta ja maksta üle 8500 euro trahvi.

Vastuseks esitas perekond kohtuhagi, kus nad argumenteerisid, et et maalritöö on kaitstud sõnavabaduse sätetega.