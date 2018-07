Iisraeli parlament võttis üleeile vastu seaduse, mis sätestab, et riigis on enesemääramisõigus üksnes juutidel, julgustab asunduste loomist ja jäetab araabia keele ilma riigikeele staatusest. Kriitikute sõnul on see kirstunael riigi demokraatiale.