Missouris amfiibse «pardipaadi» õnnetuses hukkunutest üheksa olid ühe pere liikmed

Politsei teatel oli laeva pardal õnnetuse hetkel 31 inimest, kellest 17 sai surma ja mitu vigastada. Madalas vees ja kuival liikumiseks mõeldud sõiduk läks põhja ootamatus tugevas tormis, ellujäänute sõnul kinnitas kapten, et päästeveste ei ole vaja.

«Mu süda on väga raske. Meie pere üheteistkümnest liikmest jäi ellu kaks. Ma kaotasin kõik oma lapsed. Ma kaotasin oma abikaasa. Ma kaotasin oma ämma ja äia,» ütles Tia Coleman murtud häälel haiglavoodist. Colemani sõnul oli laevakapten neile öelnud, et päästeveste ei lähe neil vaja.

«Ta ütles nii, kui me olime juba sõitma hakanud,» ütles Coleman. «Kui neid vaja läks, oli juba liiga hilja. Ma usun, et paljud oleksid olnud päästetud.»

Teine perekonna liige Carolyn Coleman ütles, et õnnetuses hukkus kolm põlvkonda, sealhulgas neli last. Nad olid sõitnud Bransonisse iga-aastase puhkusereisi raames.

Õnnetus juhtus neljapäeva õhtul, kui turiste vedanud laev Ride the Ducks läks 30 inimesega pardal Table Rocki järvel põhja, vahendas väljaanne The Springfield News-Leader Stone´i maakonna šerifi Doug Raderi sõnu.

Tegu oli pardipaadi nime all tuntud amfiibse sõidukiga, millel on rattad maismaal liikumiseks, aga mis hõljub vees. Sellise hübriidsõiduki turvalisuses on ammu kaheldud. Järve peal jäi sõiduk tormise ilma kätte. Juht ei suutnud paati tagasi kaldale viia.