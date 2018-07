Trump pakkus Mayle nimekirja lemmikadvokaatidest, et EL kohtusse kaevata

Trump on Mayle andnud kohtusoovitusi terve viimase aasta jooksul. Esimest korda tegi Trump sellise ettepaneku eelmise aasta juulis, kui ta arvas, et kohtuvaidlusega võidaks May parema leppe Suurbritannia ühendusest lahkumiseks kui läbirääkimistega.

Nimekirja advokaatidega pakkus Trump Mayle neljasilmavestluses, mis toimus G20 tippkohtumise ajal Hamburgis. Trump lubas koostada loetelu advokaatidest, kelle tööd ta austab. Samamoodi on kohtu poole pöördumist Trump soovitanud mitmes telefonikõnes, mida ta on viimase aasta jooksul Mayga pidanud.

May avalikustas Trumpi soovituse eelmisel pühapäeval BBCle.

«Ta ütles mulle, et ma peaksin Euroopa Liidu kohtusse kaebama,» vastas May. «Kaeba Euroopa Liit kohtusse, mitte ära mine nendega läbirääkimistele,» oli president öelnud.

Peaminister sõnas intervjuus, et ta ei võta seda nõuannet kuulda ja asub siiski Euroopa Liiduga läbirääkimistele.

Trump ütles ka ise eelmisel reedel, et andis Mayle soovituse Brexitiga seoses, aga ei avalikustanud selle sisu. «Ma arvan, et see oli tema jaoks liiga jõhker ja see on OK. Ma andsin talle soovituse, mitte nõuande. Ma mõistan täiesti, miks ta arvab, et see on liiga karm,» sõnas Trump.

Trumpi külastus Suurbritanniasse pidi peaaegu ära jääma pärast seda, kui ta ajaleheintervjuus kritiseeris May valitsust. Trump pidas ebapiisavaks May läbirääkimiste võimekust ja kiitis laia joonega Boris Johnsonit. Trump viitas, et May ettepanekud Brexitiks võivad vee peale tõmmata vabakaubandulepingule USAga.