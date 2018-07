Rootsis tõi äike metsapõlengutele lisa

Ilmateenistuse teatel raskendab kustutustöid vahelduva suunaga tuul.

Hetkel on Rootsis üle 40 metsapõlengu, mis on võtnud enda alla üle 20 000 hektari. Tulekahjude tõttu on kodudest evakueeritud sadu inimesi.

Kolmapäeval palus Rootsi valitsus kustutustöödeks abi Euroopa Liidult.

«Me jälgime teavet täiendavate tuletõrjehelikopterite ja -lennukite saamise võimaluse kohta ja saame varsti teada, kas teistel riikidel on võimalik meile seda abi anda,» ütles Rootsi kaitseministeeriumi eriolukordade osakonna esindaja Britta Ramberg.

Metsatulekahjude kustutamisega on seni teadaolevalt liitunud Itaalia ja Norra. Itaalia eraldas kaks tuletõrjelennukit Canadair, mis saadetakse Örebrosse. Norra on saatnud kuus helikopterit.

Kustutustöödeks on appi võetud helikopterid. FOTO: MAJA SUSLIN / AFP

Metsad põlevad juba suve algusest, kuid viimastel päevadel on olukord halvenenud ja eriti keeruline on see Jämtlandi, Dalarna ja Gävleborgi läänis, kus elanike ärgitatakse evakueeruma.

Jämtlandi metsapõleng on suurim ja levib kõige kiiremini, ütles Ramberg. Tuli on haaranud metsas juba 2500 hektarit ja levib (kiirusega) kümme ruutmeetrit minutis.

Ohvritest ei ole teateid tulnud. Võimuesindajad andsid kolmapäeva õhtul käsu Ljusdalis asuva Kårböle küla umbes 90 elaniku evakueerimiseks.

«Põlengud on nii võimsad ja levivad nii kiiresti, et me ei suuda tuletõrjujaid kõikjale saata,» tõdes Gävleborgi päästeteenistuse ülem Hans Norholm.

Rootsi valitsust on kritiseeritud, et puuduvad piisavad ettevalmistused põlengutega toimetulekuks. Opositsioon on nõudnud parlamendi kaitsekomitee kokkukutsumist olukorrale hinnangu andmiseks. Siseminister Morgan Johansson tõrjus kriitikat öeldes, et tema hinnangul on riigil üldiselt võttes väga hea valmidus hädaolukordadeks.

Peaminister Stefan Löfven sõitis neljapäeval kohtuma kustutustöödega tegelevate inimestega.

«Ma tahan tänada kõiki tuletõrjujaid, päästetöötajaid ja teisi ametiisikuid ning kõige rohkem vabatahtlikke, kes annavad endast kõik kahjutule tõrjumiseks. Teete tõelist sangaritööd väga raskes olukorras,» ütles valitsusjuht.