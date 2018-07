Rohkem kui 100 tudengit süüdistab varasemat Ohio ülikooli arsti seksuaalses väärkohtlemises

Pärast Straussi surma avati tema käitumise kohta juurdlus, kui viis endist maadlejat kaebasid kohtusse Ohio ülikooli kaebustega, et Strauss oli neid seksuaalselt väärkohelnud ja ülikool ei olnud tema tegevuse peatamiseks võtnud kasutusele piisavalt abinõusid.

Esindajatekoja saadik Jim Jordan on langenud turmtulle alla süüdistustega, et ta aitas kinni mätsida Straussi tegusid.

Ohiot parlamendi alamkojas esindav, vabariiklaste hulka kuuluv Jim Jordan oli samal ajal maadluse abitreener, kui Strauss töötas ülikoolis. Mitmed tudengitest maadlejad on Jordanit süüdistanud, et kuigi talle oli räägitud arsti seksuaalsest kuritarvitamisest, vaikis ta need teod maha.