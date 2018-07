Klimkin: Donbassi referendumi idee on Kremli stsenaariumi peaproov

«Paljud eksperdid ja ajakirjanikud on palunud mul kommenteerida Venemaa ettepanekut »Donbassi referendumiks«. Mitte keegi ei usu, et Donbassis oleks Venemaa okupatsiooni tingimustes võimalik inimeste vaba tahteavaldus,» kirjutas Klimkin laupäeval Facebookis.

Välisministri hinnangul ei huvita Venemaad Donbass ja seal elavad Ukraina kodanikud, vaid Vene võimude avaldused ja sammud on suunatud Ukraina killustamise ja föderaliseerimise stsenaariumiks.

Putin tegi Trumpile ettepaneku referendumiks

Eile avaldas agentuur Bloomberg, et Vladimir Putin rääkis Vene diplomaatidele, et pakkus Helsingi tippkohtumisel USA riigipeale Donald Trumpile kaaluda Ida-Ukraina tüli lahendamiseks rahvahääletuse korraldamist. Agentuur viitas kahele allikale, kes viibisid kinniste uste taga toimunud kohtumisel Vene välisministeeriumis.

Üks allikas ütles agentuurile, et tema teada palus Trump Putinit mitte arutada rahvahääletuse küsimust Helsingi tippkohtumise pressikonverentsil. Putin olevat soostunud mitte rääkima kavast avalikult, et Trump jõuaks selle üle järele mõelda.

Agentuuriga vestelnute teatel tegi Putin ettepaneku korraldada rahvusvahelise kogukonna kaasabil rahvahääletus, millel tunnustamata rahvavabariikide elanikkond määratleks oma territooriumi staatuse.

Valge Maja esindajad Bloombergi päringule ei vastanud.

Pärast Helsingi kohtumist ütles Trump, et Ukraina oli Putiniga arutatud teemade seas. Ta ei soostunud andma aga täpsemat teavet.

Donbassis tegutsev Ukraina rahvatribunal on tagaselja kohtu alla pannud ja eluaegsed karistused määranud teiste Ukraina president Petro Porošenkole, siseminister Arsen Avakovile ja endisele presidendi Arseni Jatšenjukile. FOTO: Valentin Sprinchak / Valentin Sprinchak/TASS

Venemaa eitab seotust

USA ja Euroopa Liit on korduvalt süüdistanud, et Venemaa saadab sõjaväelasi ja relvastust Ida-Ukraina separatistide toetamiseks. Venemaa eitab oma seotust hoolimata sellest, et arvestatav hulk Vene sõdureid on Ukrainas vangi langenud.

Putin viitas lisaks 2014. aasta referendumile Krimmis, mida kasutati ära Venemaa anneksiooni õigustamiseks. Rahvusvaheline kogukond rahvahääletuse tulemust ei tunnusta. «Me usume, et me korraldasime selle referendumi rahvusvahelise õiguse rangete reeglite järgi. Juhtum on Venemaa jaoks lõpetatud,» ütles Putin pressikonverentsil Trumpi kõrval.