Trump sarjas endist advokaati temaga vestluse salvestamise eest

«Mõeldamatu, et valitsus võiks murda sisse advokaadi kontorisse (varahommikul) - peaaegu ennekuulmau,» kirjutas president Twitteris.

«Mõeldamatu, et advokaat salvestaks vestluse kliendiga - täiesti ennekuulmatu ja võib-olla ebaseaduslik,» säutsus Trump.

USA riigipea lisas: «Hea uudis on see, et teie lemmikpresident ei ole teinud midagi valesti!»

Salvestisest kirjutas reedel päevaleht New York Times, mille andmeil on lindistus nüüd Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) käes.

FBI konfiskeeris salvestise varem sel aastal tehtud haarangu ajal Coheni büroosse, teatas ajaleht advokaatidele ja teiste lindistusega kursis olevatele inimestele viidates.

Cohen, kes enam Trumpi ei esinda, on uurimise all seoses maksetega naistele, et nood vaikiksid maha piinlikud lood Trumpi kohta enne 2016. aasta presidendivalimisi.

Trumpi praegune isiklik advokaat Rudy Giuliani kinnitas salvestise ehtsust, kuid lisas, et makseid lõpuks ei tehtud ja vabariiklasest president on süüst puhas.

Endine Playboy modell Karen McDougal väidab, et ta kohtus Trumpiga 2006. aastal varsti pärast seda, kui praeguse presidendi abikaasa Melania sünnitas poja Barroni, ja neil oli seejärel mitu kuud kestnud armulugu. Ta on öelnud varem CNN-ile, et Trump püüdis talle seksi eest maksta.

Ärilehe Wall Street Journal andmeil puudutab 2016. aasta septembris salvestatud Trumpi ja Coheni arutelu õigust osta McDougali väiteid sisaldav artikkel, mille ta oli müünud kuu aega varem tabloidlehele The National Enquirer.