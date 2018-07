Vaenukirve maha matnud Etioopia ja Eritrea teevad kiireid samme sugulaste taasühinemiseks

Reisija lehvitab Etioopia lippu pärast saabumist Asmara pealinna Eritreasse. Üle paari dekaadi on see nüüd võimalik.

Eritrea teatas täna, et üle kahe aastakümne on nad nüüd ametisse nimetanud esimese suursaadiku naaberriiki Etioopiasse. Otsus on ajendatud viimastel nädalatel toimunud lähenemisest vanade vaenlaste Eritrea ja Etioopia vahel.