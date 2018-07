Lääs hakkas Süürias humanitaarabi andmisel Venemaaga koostööd tegema

Lennuk suundub Süüria lääneosas asuvasse Venemaa Hmeimimi lennuväebaasi. Abi toimetatakse hädalistele ÜRO humanitaarabi koordineerimise büroo (OCHA) järelevalve all, protsessis osalevad ka Süüria Araabia Punase Poolkuu ja Venemaa esindajad ning osa abist antakse ka Punase Poolkuu hallatavatele haiglatele.

Tegemist on esimese ühise humanitaaroperatsiooniga Süürias Venemaa ja lääneriigi vahel.

Avalduses seisis, et humanitaarabi tuleb jaotada humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja iseseisvuse põhimõttel eranditul kõikjal Süüria territooriumil.

Prantsuse välisministeerium teatas, et Prantsusmaa on saanud Venemaalt tagatised, et Süüria režiim ei takista abi jaotamist ja seda ei konfiskeerita poliitilistel eesmärkidel.