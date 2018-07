Austrias ei saa enam teha autojuhieksamit türgi keeles

Minister lisas samas, et teooriaeksameid on ka edaspidi võimalik sooritada inglise, horvaatia ja sloveeni keeltes.

«Mõistagi on see küsimus kulude kohta, kuid minu jaoks on ka esmatähtis panna selgelt paika, mis keeltes on mõistlik eksamit sooritada,» lausus Hofer, lisades, et türgikeelsest eksamist loobumine julgustab õppima saksa keelt.