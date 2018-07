Filipiinidel viib õlle joomine ja avalikus kohas särgita viibimine vanglasse

Sellise kogemuse osaliseks sai Edwin Panis, kui kuus erariietes politseinikku, käes laskevalmis relvad, vahistasid ta Manila slummis. Panise ja tema kolme sõbra süüks oli oma kodu kõrval õlle joomine.

«Sõda narkootikumide vastu on muutunud sõjaks joodikute vastu,» ütles Panis pärast vangist vabanemist.

Eelmisel kuul andis Duterte riigi politsile käsu hakata arreteerima inimeste tegude eest, millega varasemalt tegeles naabrivalve. Nende hulka kuuluvad avalikus kohas joomine, avalik urineerimine ja õues viibimine ilma särgita. Kuu aja jooksul on vahistatud rohkem kui 50 000 inimest. Vähemalt üks kinnipeetu on politsei vahi all surnud.

Kuigi seni ei ole nähtud sellist verevalamist, millega kirjeldatakse Duterte võitlust narkootikumide vastu, on inimesed hirmul. Nad kardavad, et iga väiksemgi üleastumine võib neile maksma minna oma elu.

«Nad ütlevad, et me saatsime korda kuritegusid, isegi kui me seda ei teinud,» ütles Panise naaber. «Nad lihtsalt korjavad inimesi tänavalt üles.»

Filipiinide vanglad on nii ülerahvastatud, et Panis veetis öö püsti. Kümned väiksesse ruumi kokku surutud mehed toetasid vastastikku üksteist. Järgmisel päeval viidi kinnipeetud linnavalitsusse ärakuulamisele. Neile öeldi, et nad peavad ootama jääma kohtukutset ja selleks ajaks nad vabastati.

Uut valitsuse poliitikat on saatnud rahva vastuseis, mis toetub rahva hukkamõistu pälvinud vahistamistele. Viraalselt levis video sellest, kuidas vahi alla võeti korraks särgita õue astunud meesterahvas. Mees polnud koduuksest paari meetrigi kaugusele läinud.

Vahi all surnud kinnipeetu oli samuti vahistatud särgita õues viibimise eest, mille täpne süüdistus on häire ja skandaali põhjustamine. Politsei sõnul suri 25-aastane Genesis Argoncillo, kes vahistati kodu ees, lämbumisse ülerahvastatud kongi tõttu. Aga pilt surnukehest näitas tõsiseid verevalumeid ja lahang kinnitas, et ta suri löögivigastusse.

Teised vangistatud ütlesid hiljem, et mitmed Argoncillo peksid läbi kongikaaslased ja ta lamas mitu tundi põrandal, enne kui politsei reageeris ja ta haiglasse viis. Kaks vangistatud on saanud süüdistuse Argoncillo mõrvas, samuti on alustatud senati juurdlust asjaolude väljaselgitamiseks.