Macroni turvaülemaga seotud skandaal ohustab Prantsuse siseministrit

Opositsiooni seadusandjad on nõudnud, et seni vahejuhtumist vaikinud Macron selgitaks valitsuse positsiooni pärast seda, kui avalikkuse ette jõudsid videod tema endise turvaülema Alexandre Benalla vägivallatsemisest mais korraldatud meeleavaldusel.

Collomb on langenud skandaali tõttu terava kriitika alla ning mõned opositsiooni seadusandjad on väitnud pärast meedias esinenud teateid sellest, et siseminister teadis Benalla vägivalla kohta, et tema töökoht on ohus.