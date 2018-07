USA kiirtoiduketi tualetis sündinud imikule pakutakse töökohta

«Lõikasin nabanööri katki tualetis, hoidsime Gracie [beebi] stabiilse ja ema rahuliku ning kõik läks korda... mitte nii, kui planeeritud, kuid kõik on terved. Tema sünnitunnistusel on »sündinud Chick-fil-As«», kirjutas Robert Facebookis. «Mänedžer ütles »ta [Maggie] on tualetis ja karjub«. Nii et seal me siis olime... mu naine ja mina väikeses tualetikabiinis ja ma võisin näha meie väikese türduku pead välja paistmas, kui Maggie poti kohal hargitas. Ma ütlesin Maggiele, et kallis, me peame seda kohe siin tegema, siinsamas.»