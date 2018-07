Rouhani: sõjast Iraaniga saab kõigi sõdade ema

«Ärge mängi lõvi sabaga võiteil tuleb seda kahetseda,» ütles Rouhani uudisteagentuuri ISNA teatel. «Ameerika peab mõistma, et rahu Iraaniga on kõigi rahude ema ning sõda Iraaniga kõigi sõdade ema.»

Rouhani kordas oma hoiatust, et Iraan võib kaubanduseks sulgeda Hormuzi väina, mis on rahvusvaheliseks naftakaubanduseks eluliselt tähtis kaubatee.

Iraani sõnul on Washington toetanud valitsusvastast propagandat Iraani sotsiaalmeedias. Selle kampaania eesmärgiks on teravdada rahvuslikku vastumeelsust islamivalitsusega.

«Millal iganes on Euroopa püüdnud jõuda meiega kokkuleppepe, on Valge Maja külvanud vastuseisu,» ütles Rouhani. Ta lisas aga juurde, et nad ei tohi mõelda, et Valge Maja oponeerib igavesti rahvusvahelist õigust ja muhameedlikku maailma.