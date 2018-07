Butinal oli Washingtonis kõrgemaid sidemeid, kui varasemalt arvatud

Kohtumistel osalesid Stanley Fischer, Föderaalreservi toonane asejuht ja Nathan Sheets, rahandusministeeriumi rahvusvaheliste suhete asekantsler. Kohtumise organiseeris Washingtonis tegutsev mõttekoda Riiklike huvide keskus (Center for the National Interest). See organisatsioon on tihtipeale esinenud vene-meelsete seisukohtadega.

Butina reisis Ühendriikidesse 2015. aasta aprillis koos Aleksandr Toršiniga, kes oli siis Vene keskpanga aseesimees. Nad kohtusid Fischeri ja Sheetsiga, et arutada USA-Vene majandussuhete üle toonase Demokraatide hulka kuulunud presidendi Barack Obama valitsuse ajal. Mõttekoja raport nimetab kohtumisi kui olulisi vahendeid, mis aitasid kokku tuua USA ja Venemaa finantsinstitutsioonide juhid.

Toršinil on lähedased sidemed Vene presidendi Vladimir Putiniga. Butina tegutses kohtumistel tema tõlgina.

Kuigi Butinale on esitatud süüdistus USA poliitika mõjutamiskatses, ei ole varasemalt olnud teada, et tema haare ulatus nii kaugele.

Süüdistuses on välja toonud, et Butina lõi vandenõu kahe Ameerika kodaniku ja kõrge Vene ametnikuga, et mõjutada USA poliitikat Venemaa suunal ja sisse imbuda USAs relvaõigusi toetavasse lobigruppi Riiklik püssiühendus (National Rifle Association). NRAl on Washingtonis suur mõjuvõim ja neil on lähedased sidemed Vabariikliku partei juhtkonnaga, sealhulgas president Donald Trumpiga.

Kõrge Vene ametniku kirjeldus klapib Toršiniga.