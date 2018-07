Afganistani asepresident naaseb riiki pärast aastast põgenemist vägistamissüüdistuste eest

Tuhanded Dostumi toetajad on tulnud viimastel nädalatel tänavatele, sulgenud valimisjaoskondi ja valitsusasutusi ning blokeerinud maanteelõike. Vaatlejate hinnangul andis president Ashraf Ghani Dostumile loa kodumaale naasta, et rahutusi vaigistada.

Pole siiski teada, kas presidendi käik õnnestub, sest meeleavaldajad on öelnud, et nad ei kavatse tänavatelt lahkumist enne seda, kui Dostum neile selleks loa annab.

Dostum lahkus Afganistanist 2017. aasta mais, kui tema suhtes algatati uurimine seoses poliitilise rivaali vägistamise ja piinamisega. Dostum on eitanud süüdistusi ning väitnud, et lahkus riigist tervislikel ja perekondlikel põhjustel.

Presiendi kõneisik ütles eile, et Dostum on nüüd tervenenud ja naaseb ametikohustuste täitmiseks. Seitse Dostumi ihukaitsjat on süüdi mõistetud Ahmad Ishchi seksuaalses rünnakus ja ebaseaduslikus vangistuses 2016. aastal. Ishchi oli Põhja-Afganistanis asuva Jowsjani provintsi kuberner.