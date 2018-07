Trumpi kampaania ja Moskva võimalikud sidemed said taas uut kinnitust

Kuigi suur osa dokumentides sisalduvast infost on dokumentides paksu musta joonega varjatud, võib sealt lugeda, et FBI usub järgmist: «Page oli Vene valitsuse suunatud värbamise sihtmärk… (järgneb varjatud tekst), [et] õõnestada ja mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimisi, rikkudes nii USA kriminaalseadust.»

Page on loonud suhted Vene valitsuse ametisikute, sealhulgas Vene luureohvitseridega, seisab dokumentides. FBI usub, et Vene valitsuse jõupingutusi on koordineeritud Page’i ja võib-olla teiste isikutega, kes on seotud Trumpi kampaaniaga ja et Page on teinud koostööd ja konspireerinud Vene valitsusega.

Page ise on eitanud Venemaa agendiks olekut ja talle ei ole ametlikke süüdistusi esitatud.

Dokumendid avalikustati New York Timesi ja teiste USA uudisteväljaannete kohtulike teabenõuete järel.

New York Times kommenteeris, et dokumentide avaldamine ise on uudisväärtusega, sest USA Välisluure Seire Akti (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) alusel toimunud jälgimised on olnud valitsuse suurimad saladused ning materjale nende kohta ei ole USAs kordagi avalikustatud 40 aasta jooksul, pärast seda kui Kongress FISA heaks kiitis, et võidelda sellega Ühendriikide territooriumil tegutsevate spioonide ja terroristidega ning eristada nende pealtkuulamist-jälgimist samalaadsest tegevusest kriminaaljuurdluste raames.