Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad saada õiguse teenida Saksamaa relvajõududes

«Bundeswehr kasvab. Selleks vajame me kvalifitseeritud teenistujaid,» ütles kaitseministeeriumi kõneisik Saksa uudisteagentuurile DPA. Võimuerakonnad Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ja Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) toetavad põhimõtteliselt sellist lähenemist, aga sellest hoolimata tuleb enne otsuse langetamist üksikasjade üle veel arutada. Eriti suurt tähelepanu nõuavad just kodakondsusega seotud küsimused.

SPD kaitseekspert Karl-Heinz Brunner usub, et kõigile Saksamaa eest võitlevatele sõduritele tuleb lubada ka kodakondsust. «Kui vastu võetakse teiste riikide kodanikud ilma lubaduseta anda neile Saksamaa pass, riskib Bundeswehr palgasõdurite armeeks saamisega,» lausus Brunner.

CDU kaitsepoliitika kõneisik Florian Hahn ütles, et Euroopa liberalismi raamistikku kasutades oleks võimalik luua modernne mudel. Samas rõhutas ta, et teatud usaldus peab iga sõduriga seoses olema.

Saksamaa relvajõududel on probleeme personali ja varustusega. Aastaid kestnud kaitsekulutuste vähendamise tagajärjel pole suur osa tehnikast töökorras ning sõduritel on puudu täiesti elementaarsest varustusest.

Kaitsekulude suurendamine on sakslaste silmis ebapopulaarne, eriti riigi ajalugu arvestades. CDU/CSU ja SPD on kaitsekulutuste osas tihti erimeelsustel olnud. Saksamaa on viimasel ajal sattunud tugeva surve alla, sest USA president Donald Trump nõuab teistelt NATO liikmetelt intensiivselt kaitsekulutuste tõstmist.