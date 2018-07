Vene juurdluskomitee algatas kriminaalasja Leedu kohtunike suhtes

Ametkonna andmetel on Leedu prokuratuuri ametnikud 2006. aastast kriminaalkorras jälitanud 60 endist NSV Liidu sõjaväelast, kellest suurem osa on Vene kodanikud.

Ta märkis, et neile süüks pandavate tegude seas on osalemine Leedu riigi suveräänseid õigusi piiravas rühmas, mis püüdis kukutada Leedu väidetavalt seaduslikult moodustatud valitsust ja takistada selle tööd, samuti inimsusevastased ja sõjakuriteod.

Tema sõnutsi peeti üks neist, Mihhail Golovatov, 2011. aastal Leedu palvel Austrias kinni, kuid olevat vabastatud seoses jälitamise põhjendamatusega, 2014. aastal võeti aga Leedus kinni endine NSV Liidu sõjaväelane Juri Mel ja on sealtpeale Leedus vahi all. Praegu menetleb tema asja Leedu kohus.

«Tuleb rõhutada, et kohut venelaste üle peetakse Leedu 2011. aasta kriminaalseadustiku alusel, mis võeti vastu aastakümneid pärast 1991. aasta sündmusi, see tähendab seadust kohaldatakse tagasiulatuva jõuga,» ütles komitee esindaja, kelle väitel on see rahvusvahelise õiguse ja kriminaalprotsessi põhimõtete vastane.