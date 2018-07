IMF: Venezuela aastainflatsioon võib ulatuda miljoni protsendini

"Me prognoosime inflatsiooni kasvu 2018. aasta lõpuks 1 000 000 protsendini, mis näitab, et olukord Venezuelas on sarnane sellele, mis oli Saksamaal 1923. aastal või Zimbabwes 2000-ndate lõpus," ütles IMF-i läänepoolkera osakonna juhataja Alejandro Werner.

Venezuela majandus peaks prognooside kohaselt tõmbuma sel aastal kokku 18 protsenti. See on kolme protsendipunkti võrra rohkem kui prognoositi mais. Tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, kui majanduse kokkutõmbumine on olnud üle 10 protsendi.

OPEC-i andmetel on Venezuela naftatoodang vähenenud viimase 30 aasta madalaimale tasemele, juunis oli see 1,5 miljonit barrelit päevas. Samal ajal on Venezuelal maailma suurimad toornaftavarud.