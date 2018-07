Trump kaalub vastusamme teda kritiseerinud eksjulgeolekuametnikele

Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders ütles esmaspäeval, et president uurib mehhanisme, jätmaks sellest loast ilma Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor John Brennan ja veel viis isikut, kes on olnud kõige tundlikumatel ametikohtadel valitsuses - endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey, riikliku luureameti endine direktor James Clapper, endine CIA direktor Michael Hayden, endine riiklik julgeolekunõunik Susan Rice ning endine FBI asedirektor Andrew McCabe.

«Fakt, et need juurdepääsulubadega inimesed on esitanud neid alusetuid süüdistusi, annab kohatu legitiimsuse süüdistustele, millel pole tõendeid,» sõnas Sanders.