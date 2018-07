Vaatlejad: Põhja-Korea on lammutamas osa Sohae kosmodroomist

Põhja-Korea loodeosa rannikul asuv Sohae on ametlikult rajatis satelliitide orbiidile saatmiseks, kuid kanderakettide mootoreid on lihtne monteerida lõhkepeaga rakettidele. Rahvusvaheline kogukond peab Pyongyangi kosmoseprogrammi relvakatsetuste kattevarjuks.

«Kuna arvatakse, et need rajatised etendasid tähtsat rolli tehnoloogiate arendamises Põhja-Korea mandritevaheliste ballistiliste rakettide programmi jaoks, siis esindavad need püüdlused tähtsat usaldust suurendavat meedet Põhja-Korealt,» kirjutas analüütik Joseph Bermundez raportis.

Lee aga rõhutas, et kanderakettide kokkupanemise hoone lammutamine on märkimisväärsem, sest see võib viidata, et kosmodroomil seisavad ees või käivad laiemad lammutustööd.