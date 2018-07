Leedu välisminister: Venemaa võib Leedu valimistesse sekkuda

«Oleks naiivne arvata, et Leedu saaks erandiks, et me jääksime tähelepanu alt välja,» lausus Linkevičius raadiousutluses.

«Loomulikult ei pruugi me Venemaa jaoks olla kõige tähtsam riik, kus tuleks segadust külvata. Kuid et see toimub enam-vähem kõikides riikides ja nagu näeme, et see toimub elektrooniliselt, kasutades strateegilise kommunikatsiooni vahendeid, mõjuagente ja muid vahendeid - siis miks ei peaks seda sündima Leedus?» lisas ta.