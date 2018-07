Kohalik elanik: happerünnaku ohvriks sattunud kolmeaastane poiss elas emaga turvakodus

Kohalike elanike sõnul on poiss on emaga turvakodus elanud juba kaheksa kuud ning väidetavalt on tegu mustlaskogukonna liikmetega. Kohalike sõnul ei tunne naist keegi kuigi hästi ja ta kolis Worcesterisse, et põgeneda probleemide ning vägivalla eest.

«Kuidagi sai tüli teine osapool teada, kuhu ta kolis ja niimoodi leidis see kohutav rünnak aset. Happerünnak oli suunatud tema (naise) vastu. Laps jäi lihtsalt ette,» ütles kohalik elanik.

Praeguste andmete kohaselt polnud rünnakul rassistlikku motiivi. Politsei esindaja Mark Travise sõnul polnud rünnak seotud samal pärastlõunal lähedal toimunud paremäärmusliku Inglise Kaitseliiga (English Defence League) marsiga ega ka jõuguvägivallaga.

EDLi toetajad Worcesteris. FOTO: Paul Kinsella / SWNS / Scanpix

Ohvriks langenud laps sai pühapäeval haiglast välja. Ta sai vigastusi näole ja käele. Praeguseks pole selge, kuidas vigastused tema edasist elu mõjutavad. Ametnikud on palunud austada poisi ja tema ema privaatsust. Samuti on kinnitatud, et üritatakse mõista rünnaku keerulisi tagamaid.

Juhtumiga seoses peeti kinni neli meest, aga politsei pole kinnitanud seda, kas meestel oli poisi ja tema emaga mingi varasem seos. Politsei hinnangul oli rünnak suunatud just kolmeaastase poisi vastu.

Kiirabi teatel visati poisi suunas roosat vedelikku, millel oli tugev lõhn. Praeguseks hetkeks pole avaldatud, mis vedelikuga täpsemalt tegu oli.