Novitšoki ohver Charlie Rowley leidis närvimürgi parfüümipudelist

45-aastane Rowley ja tema partner 44-aastane Dawn Sturgess haigestusid 30. juunil Amnesbury külas pärast kokkupuudet Novitšokiga. Sama närvimürki kasutati märtsis endise Briti-Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu.

Sturgess suri 8. juulil ja võimud uurivad juhtunut mõrvaparagrahvi alusel. Rowley sai haiglast välja reedel. «Mäletan, et leidsin kosmeetikapudeli, mille korjasin üles ja kinkisin Dawnile,» lausus Rowley lehele telefonitsi.

«Olen väga kurb selle pärast, mis temaga (Sturgessiga) juhtus. See on kohutav ja šokeeriv. Olin veel ravimite mõju all, kui nad ütlesid mulle, et ta suri. Ma vist ei saa sellest kunagi üle,» lisas ta.

«Tunnen Dawni perele kaasa. Uskumatu, et ma elus olen. Mõnes mõttes tunnen, et mul vedas, et ellu jäin, aga jäin ka niivõrd paljust ilma.»

Dawn Sturgess. FOTO: HANDOUT / REUTERS/Scanpix

Rowley sarjas isikuid, kes parfüümipudeli minema viskasid. «See oli neist väga hooletu, see, kuidas nad teevad oma tegemisi, jättes asjad vedelema... See oleks võinud sattuda lastele mängukanniks,» lisas ta.

Rowley sõnul ei mäleta ta, kus ta pudeli üles korjas. «Ei, see on jätkuvalt hägune. Ma ei tea, kust,» lausus ta. Rowley'le meenus, et pudel lagunes tal käes.

Mees kirjeldas, kuidas ta jäi haigeks tunde pärast Sturgessi haiglasse toimetamist. «Tundsin, et olen täielikus segaduses. Tol hetkel, enda mõtteis tahtsin vaid minna Dawnile külla. Teadsin, et ta jäi tol hommikul haigeks,» lausus Rowley.

«Tunde hiljem halvenes ka minu seisund... Siis mäletan vaid virgumist esile kutsutud ja kaks nädalat kestnud koomast.»