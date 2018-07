Erdoğan ja Netanyahu vahetavad taas solvanguid

«See meede ei jäta vähimatki kahtlust, et Iisrael on maailma kõige sionislikum, fašistlikum ja rassistlikum riik,» ütles Erdoğan kõnes oma võimuerakonnale.

Netanyahu ei jäänud vastust võlgu ja väitis, et Türgist on saamas sünge diktatuur. «Erdoğan tapab massiliselt süürlasi ja kurde ning on pannud vangi kümneid tuhandeid kodanikke,» ütles Netanyahu avalduses. «Türgist on Erdoğani juhtimisel saamas sünge diktatuur, samal ajal kui Iisrael järgib piinliku täpsusega kõigi oma kodanike võrdseid õigusi.»