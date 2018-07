Pakistani demokraatia kui sõjaväe farss

Sõjavägi valvab valimisi

Kolmandaks on sõjaväele antud suur roll valimispäeva edukaks läbiviimiseks. Pakistani sõltumatu inimõiguste komisjon tegi nädal enne valimisi avalduse, kus nad tunnevad sügavat muret, et Pakistani valimisi proovitakse manipuleerida jultunult, agressiivselt ja häbenematult. Ettekäändel tagada valimiste aus korraldus on turvajõududele antud lisaõigusi.

Umbes 375 000 sõdurit saadetakse valvesse nii valimisjaoskondade siseruumidesse kui välja. See on neli korda rohkem kui 2013. aasta valimistel, kuigi riigi turvalisus on nende aastate jooksul paranenud. Sõjaväelastel on kõrgeim võim langetada hääletuspunktides otsuseid, mis veelgi enam hägustab piiri tsiviil- ja militaarvõimu vahel. Inimõiguslased kutsuvad üles Pakistani valimiskomisjoni tagama, et hääletajad ei oleks mõjutatud või hirmutatud vormis meeste suurest kohalolekust. Vastasel korral on tegu militaarjõu sekkumisega tsiviilasjadesse.

Survestamine

PML-N erakonna liikmed on öelnud, et neile on avaldatud survet vahetada lojaalsust või loobuda valimistel kandideerimisest. 30 PML-N liiget on enne valimisi erakonnast lahkunud. Mitmed PML-N, Pakistan Peoples Party (Pakistani rahvapartei, PPP) ja Awami töölispartei (Awami Workers Party) liikmed on raporteerinud, et korrakaitsejõud on sekkunud nende valimiskampaania läbiviimisesse või nende vaba liikumist on takistatud ilma hea põhjuseta. Samuti on turvatöötajad eemaldanud valimisplakateid.

Sõdurid saabuvad valimisjaoskonda Lahores. Nad peaksid tagama valimiste turvalisuse, kuid sõjaväele heidetakse ette valimiste mõjutamist. FOTO: K.M. Chaudary / AP

Pakistani meediat on tsenseeritud ja selle levikut on piiratud. Ajakirjanikele on osaks langenud hirmutamine, tagakiusamine ja röövimise, et survestada neid mitte küsima sõjaväele ebamugavaid küsimusi. Selline surve näitab sõjaväe huvi kontrollida, millist informatsiooni avalikkusele jagatakse.

Sina ei tohi sõjaväe vastu minna

Aprillis ei lubatud suurimal telekanalil Geo TV-l enam kogu riigis eetrisse minna. Nii valitsuse ministrid kui kaablikompaniid eitasid juhtunuga seotust. Samamoodi vaikis Pakistani sõjavägi, mida poliitika- ja meedivaatlejad kahtlustasid eetrikeelu käskimiseks. Geo TV oli kajastanud põhiseaduse muudatust, mis 2010. aastal keelas sõjaväel poliitikasse sekkumise väljaspool kaitseküsimusi.

Armee staabiülem soovib selle paranduse tühistamist. Geo TV seisis kindlalt parandusettepaneku taga, mistõttu olid nad sõjaväele pinnuks silmas. Geo TV vaigistamist kajastati üksnes sotsiaalmeedias, teised meediakanalid ei julgenud teemat puudutada. Oma eetriloa taastas ettevõte üksnes siis, kui lubas poliitiliselt tundlikke teemasid vältida.

Imran Khan (keskel) tervitab toetajaid. Ta asutas oma tsentristliku erakonna 1996. aastal ja on järjepidevalt tõusnud Pakistani poliitilise välja oluliseks mängijaks. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP

Ennustatakse, et valimiste tulemuseks on lõhestunud parlament ja pelglik koalitsioonivalitsus. PML-N-iga konkureerib võimu nimel opositsioonipartei, Pakistani õigusliikumine (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI). Selle juhiks on varasem legendaarne kriketimängija Imran Khan. Khan peab kaitsma end süüdistuste eest, et sõjavägi manipuleerib valimisi tema kasuks.

Nõrk valitsus halbadel aegadel

Edu saavutamiseks on neil vaja saada vähemalt 100 kohta parlamendi 272 ametikohast. See võimaldaks PTI-l valitseda üksikkandidaatide ja väikeste religioossete erakondade toel. Teise suure erakonnaga PPP-ga koalitsiooni mineku on Khan välistanud põhjusel, et selle juht on korrumpeerunud. PPP juht Asif Ali Zardari eitab süüdistusi.

Samuti ei ole Khanile meelt mööda minna koalitsiooni PML-N-iga. Teisest küljest ei ole veel sugugi ette teada, et PML-N ei võiks valimistel teha hea tulemuse, mis annaks neile võidu või koalitsiooni kontrollija positsiooni. Arvamusküsitlused ennustavad tasavägist võitlust. Igal juhul on Pakistani ootamas ebamugavad koalitsiooniläbirääkimised.

Imran Khan ütleb, et tema poliitiline platvorm põhineb islamiväärtustel, liberaalsel majanduspoliitikal ja bürokraatia vähendamiseks. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP

Pakistani üldist olukorda raskendavad turvalisusküsimused ja halvaendelised majandustulemused. Kuigi julgeoleku tase on tõusnud, hukkus pühapäeval enesetapurünnakus üks valimistel kandideeriv poliitik. PTI liige Ikramullah Gandapur ja tema autojuht said surma, kui enesetapupommar õhkis end nende maasturi kõrval.