Parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale tõstab pead

Eelmisel kolmapäeval avalikustatud küsitluse kohaselt hääletaks Baieri liidumaal Saksamaa siseminister Horst Seehoferi juhitud CSU poolt 38 protsenti valijatest. See on läbi aegade madalaim tulemus ja valmistab liidumaal aastakümneid valitsenud partei juhtkonnale suurt muret, kirjutab Spiegel.

Nimelt on CSU Baierimaal saanud absoluutse häälteenamuse alates 1966. aastast, ainsaks erandiks aastad 2008-2013, mil moodustati koalitsioon Vaba Demokraatliku Parteiga (FDP). Hetkel toetab koalitsioonivalitsuse moodustamist ligi 70 protsenti vastanutest, mis tähendab, et vaid 30 protsenti küsitletutest leiab, et CSU võiks liidumaal üksi valitseda.