Putin tahab ehitada silda Sahhalini saarele

«Tean, et küsimust silla ehitamisest Sahhalinile on arutatud ammu, aastakümneid,» lausus Putin.

Vene presidendi väitel on see Sahhalini elanike ammune soov. «Lisaks oleks see oluline mõjur, mis kinnistaks elanikkonda, inimesi – saab tulla ja minna igal aastaajal, iga ilmaga, kõik selge,» lausus ta.