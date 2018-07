463 vanemat saadeti USAst välja ilma nende lasteta

Kuigi USA presidendiadministratsioon ütles, et vastavad asjaolud on veel uurimise all, olid nad eile sunnitud ütlema, et 463 lapsevanemat on riigist lahkunud. Kuna varasemalt on võimud tunnistanud, et mõned vanemad on riigist välja saadetud ilma nende lasteta, viitab see perede tahtlikule eraldamisele.

Kevadel võttis Trump vastu uue kava, mille järgi eraldatakse piirile jõunud lapsed oma vanematest. Trump tahtis lasta kuriteos süüdi mõista kõik ebaseaduslikult riiki sisenenud täiskasvanud illegaalsed immigrandid. Seetõttu saadeti nende lapsed kinnipidamisasutustesse.

Prokuratuur ja administratsioon on öelnud, et kõik inimesed, kes ilma nende lasteta riigist välja saatsid, olid sellega vabatahtlikult nõus. Inimõiguslased ja advokaadid argumenteerivad vastu, et lapsevanemad allkirjastasid õigustest loobumise paberid teadmata, millega on tegu. Nad väidavad, et ametnikud lõid teadlikult migrantidele mulje, et see on ainus võimalus kunagi oma lapsi uuesti näha.

Ameerika kodanikuõiguste liidu (American Civil Liberties Union, ACLU) advokaadid kaebasid presidendiadministratsiooni sisserändajate laste eraldamise pärast kohtusse. Selles kaasuses langetati otsus, mille kohaselt tuleb lapsed oma vanematega kokku viia. Kohtu esitatud tähtajaks on 26. juuli ehk ülehomme. Lapsevanemate «kadumine», nagu seda nimetab valitsus, võib muuta otsuse täitmise võimatuks.

Eile ütles ACLU, et nad pole saanud nimekirja kõigist kinnipeetud vanematest, kelle lapsed on USAsse maha jäetud. See raskendab nende laste õiguste kaitset, sest advokaatidel pole võimalik kindlaks teha vanemate soove ja nad võivad vastu oma tegelikku tahtmist lastest loobuda.

Eilse seisuga on oma lastega tagasi kokku viidud 879 vanemat. Kokku eraldati vanematest umbes 2500 last, kuni pärast rahvusvahelist hukkamõistu valitsus oma poliitikast juunis taganes.