Slovakkiat on alates veebruarist tabanud sotsiaalne ja poliitiline maavärin. Pärast uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kihlatu mõrva, millele järgnesid meeleavaldused ja valitsusvahetus, võiks arvata, et poliitiliste skandaalide lahendamisse suhtutakse tundlikumalt. Nii see paraku ei ole.