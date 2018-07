Katar ja USA asuvad Al-Udeidi õhuväebaasi laiendama

Tegemist on suurima sõjaväerajatisega, mis on Pärsia lahe piirkonnas džihadistidega võitlemiseks Washingtoni käsutuses.

Riigid arutasid ka võimalust teha Al-Udeidist alaline baas, vahendas uudisteagentuur QNA. Doha on huvitatud Washingtoniga suhete kindlustamisest, sest tema vahekord naaberriikidega on pinevaks muutunud.

Al-Udeidis on umbes 10 000 USA sõjaväelast, see on Ühendriikide suurim sõjaväebaas Pärsia lahe piirkonnas, kus hoitakse laskemoona ja relvastust ning kasutatakse lennukeid võitluseks äärmusrühmitusega Islamiriik (IS).