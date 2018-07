Rootsi valitsus kutsus kokku kriisinõukogu erakorralise istungi

Põlenud mets Angras. FOTO: Mats Andersson/TT / TT NEWS AGENCY

Ajalehele teatas otsusest siseminister Morgan Johanssoni sekretär.

Kriisinõukogusse kuuluvad teiste seas politseijuhid, kaitsejõudude ülem, tsiviilvalmisoleku eest vastutava ameti juhataja ja muud kõrged ametnikud.

Rootsis lõõmas teisipäevaõhtuse seisuga 38 erinevat maastikupõlengut.

Eriti suur on tuleoht Lõuna-Rootsis, kus lähipäeval on oodata kuni 35 soojakraadi, ütles MSB operatsioonijuht Britta Ramberg. Vihmalootust ilmaennustused ei anna. Ramberg hoiatas, et iga tuletegijat ootab karistus. Rootsis ei ole mai algusest saadik peaaegu üldse vihma sadanud, vähesed sademed olid vaid juuni keskel.

Kustutustöödel osaleb peale kohalike kaks prantslaste ja kaks itaallaste kustutuslennukit ning viis sakslaste ja kaheksa norralaste helikopterit. Kustutustöödel osaleb päästetöötajaid Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast ja Taanist.

Metsapõlengute käes vaevlevad riigid on küsinud Euroopa Liidult abi ja Eesti päästeamet on naaberriikidele oma abi pakkunud, kuid päästjate sõnul ei tohi me samas unustada, et ka meil endal on praegu metsades suur tuleoht, edastas teisipäeval ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Eesti päästeametil on nii Läti kui ka Rootsi ametitega kahepoolne abistamise kokkulepe.