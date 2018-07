Viis meest said süüdistuse kolmeaastase poisi happega ründamise eest

Londoni Walthamstow linnaosast pärit 22-, 25- ja 26-aastased mehed ning Wolverhamptonist pärit 39-, ja 41-aastased mehed astuvad täna Kidderminsteris kohtu ette. Politsei teatas, et ei kavatse hetkel nende nimesid avalikustada. Mehi süüdistatakse rünnakus, mille eesmärgiks oli surmavate kehavigastuste tekitamine.

Laupäeva pärastlõunal toimunud rünnakus sai vigastada kolmeaastane poiss, kes oli oma emaga Worcesteris asuvas Home Bargainsi poes. Tema suunas visati tundmatut roosat vedelikku ning poiss sai vigastusi näole ja käele. Pühapäeval lubati poiss haiglast välja, aga praeguseks pole teada see, millist mõju vigastused poisi edasisele elule omavad. Politsei tegeleb endiselt poisi poole visatud aine tuvastamisega.

Eile kirjutas väljaanne Metro, et poiss ja tema ema olid viimased kaheksa kuud elanud turvakodus, sest nad põgenesid koduvägivalla eest. Kohalike sõnul on tegu mustlaskogukonna esindajatega, aga politsei välistas rünnaku rassistliku motiivi ning väitis, et happerünnak polnud seotud lähedal toimunud paremäärmusliku Inglise Kaitseliiga (EDL) marsiga.