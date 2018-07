Kuula: Trump arutas võimalust salasuhe Playboy modelliga kinni mätsida

Salvestis pakub avalikkusele pilgu Trumpi ja Coheni vestluste telgitagustesse ning kinnitab, et Trump oli teadlik otsusest salasuhe raha abil kinni mätsida. Usutakse, et Trumpi ja McDougali salasuhe kestis 2006. aastal umbes kümme kuud.

Cohen rääkis Trumpile plaanist luua ettevõte ja osta loo õigused firmalt American Media, mis avaldab lehte National Enquirer. Playboy modell müüs presidendivalimiste eel oma loo just Enquirerile.

Trump uurib Cohenilt, kui palju loo eest maksta tuleks. Trump mainib sularahas maksmist, aga halva kvaliteedi tõttu pole täpselt võimalik aru saada, kas ta soovitas seda teha või vastupidi. Coheni vastus sularaha kohta on selge: «Ei, ei, ei.» Trump vastas omakorda: «Tšekk».

Trumpi advokaat Rudy Giuliani on varem kinnitanud, et Trumpi-Coheni vestlus puudutas loo äraostmist, aga ta lisab, et tehingut ei toimunud ja Trump selle eest ei maksnud. Giuliani teatas Fox Newsile, et salvestisel pole viidet kuriteole.

American Media maksis McDougalile kümme kuud väldanud salasuhet kirjeldava loo eest 2016. a augustis 150 000 USA dollarit, aga artiklit kokkuvõttes ei avaldanudki.

Karen McDougal. FOTO: Dimitrios Kambouris / AFP/Scanpix

Lugu on märkimisväärne seetõttu, et USA justiitsministeerium üritab leida naisi, kellele maksti vaikimise eest. Trumpi jaoks võib tegu olla suure probleemiga, sest piinlike lugude raha abil kinnimätsimine võib kvalifitseeruda USA kampaania rahastamisreeglite rikkumisena.

Klipp näitab, et Trump oli selgelt teadlik McDougali loo ostmise plaanidest. CNN sai heliklipi Coheni advokaadilt Lanny Daviselt. Varasema küsitlemise käigus eitas Trump nii afääri kui ka väidetavat makset.

Trumpi endine advokaat Cohen on varasemalt väitnud, et oleks valmis presidendi nimel

Michael Cohen. FOTO: Brendan McDermid / Reuters / Scanpix

isegi kuuli ette hüppama. Nüüd on aga toimunud meelemuutus ning Cohen väitis sel kuul ABC Newsile, et lojaalsus oma perele ja riigile on olulisem lojaalsusest vanale ülemusele.

Tema kommentaarid tekitasid kahtluse, et Cohen võib uurijatega Trumpi vastu koostööd teha. Praegu pole selle kohta aga kinnitust tulnud.

Cohen on uurimise all seoses maksu- ja pangapettusega ning võimalike valimisreeglite rikkumise tõttu. Rikkumine on seotud väidetava suhtega Trumpi ning pornostaar Stormy Danielsi vahel, mis olevat samuti 2006. aastal aset leidnud.