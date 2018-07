ISIS võttis Toronto tulistamise eest vastutuse

ISIS väitis avalduses: «Ründaja oli Islamiriigi sõdur ja korraldas rünnaku vastusena üleskutsetele võtta sihikule koalitsiooniriikide tsiviilisikud.» Rühmitus ei täpsustanud väidet, samuti ei antud ühtegi tõendit selle kohta, et ründaja nende nimel tegutses.

Viimaste aastate jooksul on korduvalt tulnud ette juhtumeid, mille käigus ISIS võtab vastutuse rünnaku eest, millega neil tegelikkuses seosed puuduvad. Näiteks väitis rühmitus, et eelmisel aastal Las Vegases toimunud massitulistamine oli nende kätetöö. Tänini pole leitud ühtegi märki, et ISIS tulistajaga mingil moel seotud oleks olnud.