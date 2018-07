USAs vahistatud Maria Butina võis Eestit külastada

A post shared by Maria Butina (@butina_maria) on Jun 23, 2013 at 11:58am PDT

«Maria Butina on nii ilus revolvriga tüdruk. Ma tunnen teda juba võib-olla kümme aastat ja kogu selle aja on ta olnud Vene relvaseaduste liberaliseerimise tuline pooldaja,» lausus Linter Sputnikule.

«Ma tean, et Maria on säilitanud kontaktid mitmete relvanduse arendamisega seotud ühendustega. Seetõttu külastas ta ka korduvalt Eestit, kus tal on sidemeid kohalike laskeklubidega, mis on omakorda tihedas ühenduses ka Ameerika Relvaühendusega,» lisas ta.

Relvahuviline Butina peeti USAs kinni ülemöödunud nädalavahetusel ja teda süüdistatakse USA poliitilistesse organisatsioonidesse imbumise katses. On teada, et tema tegevust rahastas Vene miljardär Konstantin Nikolajev.

Samuti on selge, et venelannal on kontaktid kõrgete USA ametnike seas. Prokurörid on öelnud, et Butina tegutses USAs seni nimetamata Vene valitsusametniku korraldusel, püüdes luua tagatoa suhtluskanaleid. Ka olevat tal Ühendriikides elades olnud kontakt Vene luureametnikega.