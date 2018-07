Gaza müür võib saada USA-Mehhiko piirimüüri eeskujuks

Erdan võõrustas eelmisel kuul USA sisejulgeolekuministrit Kirstjen Nielsenit. Visiidi ajal tutvuti ka müüriga, mis kulgeb 37 kilomeetrit piki Iisraeli-Gaza piiri.

«Ta ütles mulle, et siit on kindlasti palju õppida,» lausus Erdan intervjuus telekanalile Ynet. «Ma arvan, et osa sellest rakendatakse kindlasti selles, mida Ühendriigid ehitavad Mehhiko piirile.»

Enne Iisraelist lahkumist teatas Nielsen kõnes, et piiri turvalisus on riiklik turvalisus. «Meie Iisraeli partnerid teavad seda paremini kui keegi teine ja mul oli täna õnn näha imelist tööd, mida nad on teinud, et oma elanikud ja territoorium turvalisena hoida.»

Iisraeli ehitatud müür ulatub sügavale maa alla, et tõkestada Hamasi liikmetel müüri alla tunnelite kaevamist. Lisaks on konstruktsioon varustatud ka liikumist tuvastavate anduritega. Praegu kasutavad kuritegelikud rühmitused USA-Mehhiko piiril samuti tunneleid, et Ühendriikidesse, uimasteid, relvi ja inimesi smugeldada.