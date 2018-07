«Brexit. Kas see on seda väärt?» küsisid eelmisel nädalal meeleavaldajad Londoni tänavatel.

Ühendkuningriigi lahkumiseni Euroopa Liidust on jäänud alla üheksa kuu ja viimastel päevadel on üha enam räägitud võimalusest, et riik astub ühendusest välja ilma lahkumislepinguta. See avaldaks negatiivset mõju mõlemale, ent rohkem kui teisi ühenduse liikmesriike kahjustaks see Iiri Vabariiki.