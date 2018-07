Mikser tervitas USA välisministri seisukohti Krimmi osas

«Tervitan Ameerika Ühendriikide välisministri Mike Pompeo tänast deklaratsiooni Krimmi okupeerimise ja illegaalse anneksiooni mittetunnustamise kohta. Krimm on ja jääb Ukraina osaks. USA jätkuv juhtroll Krimmi anneksiooni mittetunnustamise poliitikas on väga oluline. Tänane deklaratsioon kinnitab veelkord, et Ameerika Ühendriigid ega rahvusvaheline üldsus ei kavatse Krimmi anneksiooni aktsepteerida ei praegu ega ka tulevikus,» ütles Mikser.