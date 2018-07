Juncker ja Trump jõudsid kaubanduskõnelustel kokkuleppele

Trump ütles pärast kohtumist, et USA ja Euroopa Liit leppisid kokku jätkata tööd nulltariifide, -tõkete ja -toetuste suunas ja «EL hakkab ostma suurtes kogustes sojaube».

Juncker kinnitas, et tal oli enne kohtumist kavatsus sõlmida leping ja «seda me täna ka tegime».

Juncker möönis, et EL on soostunud suurendama USA sojaubade ja veeldatud maagaasi importi.

Euroopa Komisjoni presidendi hinnangul läbirääkimised jätkuvad, kuid on siiani edenenud positiivselt.

Juncker oli enne kohtumist Trumpiga öelnud, et ta ei ole väga optimistlik väljavaate suhtes lahendada kaubandustüli. Juncker märkis samas, et Euroopa Liit ja USA on lähedased partnerid ja liitlased ning mitte vaenlased.