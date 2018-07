Iisraeli mürsutules sai surma kolm palestiinlast

Hamasi avalduses teatati, et tegemist oli nende Shejaiya piirkonna võitlejatega, kes said surma Iisraeli rünnakus vaatluspostile.

Maailmaorganisatsiooni Lähis-Ida saadik Nikolai Mladenov oli alles päev varem kiitnud, et Iisrael ja Hamas olid laupäeval Gaza sektoris järjekordsele hukatuslikule kokkupõrkele väga lähedal, kuid tänu ÜRO ja Egiptuse diplomaatilistele ponnistustele suudeti see ära hoida.

Mladenov ütles ÜRO Julgeolekunõukogus, et jõudis just tagasi Gazast, kus on olukord hakanud maha rahunema, ehkki on veel pinev.