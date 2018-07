Jeemeni ülestõusnud ründasid Saudi Araabia naftatankerit

Huthimeelne telekanal Al-Masirah teatas varem, et mässulised ründasid Saudi sõjalaeva Al-Dammam.

Jeemeni kodusõjas on vastamisi Iraaniga liidus huthi šiiamässulised ning rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsus ja sellega liidus olev Saudi Araabia sõjaline koalitsioon. Jeemeni relvakonfliktis on alates 2015. aastast surma saanud umbes 10 000 inimest. ÜRO hinnangul on kodusõda toonud Jeemenis kaasa tänapäeva suurima humanitaarkriisi.