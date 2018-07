Üks Euroopa Liidu liikmesriik tervitab põgenikke avasüli

Portugal on üks madalaima sündimusega riike Euroopa Liidus. 2016. aastal sündis iga tuhande elaniku kohta keskmiselt 8,4 last. Aastal 2000 oli see number 11,4. Madala sündimuse tõttu näeb Portugal suurt vajadust sisserändajate järele ning ei tolereeri riigis võõraviha ja põgenikevastaseid loosungeid, kirjutas Spiegel.

«Loomulikult esineb ka Portugalis rassismi, aga see on vaevumärgatav,» ütles Santinho. Riigis pole ühtegi välismaalaste vastu suunatud organisatsiooni ja ükski partei ei esinda sellist positsiooni.

Portugali jaoks on probleem hoopis see, et 3000 põgenikust, keda eelmise laastal riiki oodati, saabusid vaid pooled. Põhjuseks bürokraatlikud takistused, mis pidurdasid vastuvõtuprotsessi. Lisaks on migrantidel keeruline Portugalis sobivat tööd leida.