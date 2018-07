Uus-Meremaa kutsub Austraaliat üles lippu vahetama.

«On ilmselge, et üle kogu maailma on inimesed segadused. Ma olen käinud Türgis ja teistes riikides, kus nad ajavad meie riikide lipud nende sarnasuse tõttu sassi,» lisas ta.

Nii Uus-Meremaa kui Austraalia lipud on tumesinised ja kujutavad üleval nurgas Suurbritannia lipu embleemi. Kõige olulisem erinevus on see, et Austraalia lipul on kuus valget, Uus-Merema omal neli punast tähte.