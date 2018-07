Venezuelas seotakse rahareformi käigus valuuta krüptorahaga

«Raha-krediidipoliitika reform algab 20. augustil. Lastakse ringlusse uus valuuta, suveräänne bolivar, mis on seotud petroga,» ütles Maduro ajalehe El Nacional teatel.

Uutel rahatähtedel on viis nulli vähem. Presidendi sõnul võimaldab uue vääringu krüptorahaga sidumine põhjalikult muuta riigi rahanduse olukorda.

Krüptorahast petrost teatas Maduro telepöördumises mullu 3. detsembril, öeldes, et see on tagatud Venezuela loodusvarade - nafta, gaasi, kulla ja teemanditega.